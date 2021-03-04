04 Марта 2021
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Талисман Олимпийских игр Токио-2020 робот Мирайтова (2019) | Фото: olympic.org

Олимпиада в Токио с большой вероятностью пройдет без иностранных болельщиков

Новая руководительница оргкомитета Олимпийских игр в Токио Сейко Хашимото намекнула, что слухи о проведении Олимпиады без иностранных зрителей и болельщиков могут оказаться правдой.

"Если ситуация будет сложной и она может затронуть [японских] граждан, то это ситуация, которой нам следует избегать",  - заявила Хашимото журналистам после онлайн-переговоров с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

Японская газета Mainichi заявила в среду перед встречей Хашимото с Бахом, что официальные лица уже приняли решение о проведении Игр без иностранцев, но объявлено о нем будет ближе к концу марта. "В нынешней ситуации невозможно привлечь иностранных зрителей", - цитирует издание неназванный источник.

После переговоров с МОК Хашимото спросили, имеет ли смысл вообще проводить Игры, если иностранные болельщики не будут допущены, а среди японцев, как показывают опросы, до 80% населения выступают за отмену или очередной перенос Олимпиады. Она не стала отвечать, но подтвердила, что основным вопросом переговоров с Базом стала тема присутствия болельщиков.

Бах намекнул, что предстоит трудный выбор, который будет сделан в ходе переговоров.

В Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, как ожидается, примет участие более 15 тыс. спортсменов, а также десятки тысяч тренеров, судей, волонтеров, журналистов и т.д. Бах заявил, что его воодушевило количество стран, где национальные олимпийские комитеты готовы вакцинировать спортсменов перед Играми. При этом в МОК заявляют, что поощряют вакцинацию, но не требует наличие прививки.

Игры пройдут в Токио в конце июля – начале августа этого года. Ранее они были назначены на 2020 год, но затем перенесены из-за пандемии коронавируса.

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Олимпиада в Токио с большой вероятностью пройдет без иностранных болельщиков

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Теги: олимпиада в токио, вакцинация, коронавирус, мок, томас бах, болельщики



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