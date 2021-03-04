Поджигатель дома на Омской в Екатеринбурге готовится предстать перед судом

В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в поджоге жилых домов в уральской столице. Пироман причастен к инциденту на улице Омская, в результате чего погибли восемь человек.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все началось 14 марта 2020 года: посреди ночи пьяный мужчина пришел в подъезд дома по улице Шефская, облил легковоспламеняющейся жидкостью пол на лестничной клетке первого этажа, после чего устроил поджог. В результате было повреждено и уничтожено имущество жильцов одной из квартир.

26 марта пироман, предварительно выпив, пришел в подъезд дома на улице Омская. Там он достал из своего рюкзака легковоспламеняющуюся жидкость, облил ею деревянный пол в подъезде под лестницей, и вновь поджег. В результате произошло возгорание дома и погибли восемь жильцов. Также огнем было уничтожено имущество людей.

Сейчас расследование завершено. Скоро уголовное дело будет направлено в Свердловский областной суд.

Напомним, в ходе следствия поджигатель прошел полиграф и во всем сознался.