В Нижневартовске воспитанники лицея имени Пушкина смогут получить дополнительное образование без отрыва от основного

Лицей №1 имени Пушкина в Нижневартовске посетили вице-губернатор Вадим Шувалов и спикер окружного парламента Борис Хохряков. Они прогулялись по учреждению в компании его директора Эдмонда Игошина и мэра Василия Тихонова. Глава школы рассказал гостям, что у воспитанников будет возможность получать дополнительное образование, не покидая стены учебного заведения, которое, к слову, начало работать в конце февраля. Сейчас педагоги собирают пожелания родителей о необходимости открытия той или иной секции или кружка, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Лицей стал самым большим и современным образовательным центром на территории округа. Гостям лицеисты продемонстрировали возможности медико-биологического класса. Так, например, он оснащен интерактивным анатомическим столом "Пирогов". С его помощью ученики смогут изучать строение тела человека, его внутренние органы, нервную систему и т.д. Возможности оборудования позволяют будущим врачам узнать о развитии в организме вероятных патологий.

Все учебные кабинеты оснащены мобильными компьютерными и лингафонными классами, цифровыми лабораториями по физике, химии, биологии, интерактивными программно-аппаратными комплексами, тренажерами для оказания первой помощи, пакетами графического программного обеспечения и многим другим.

"Считаю, что лицей стал флагманом образования Нижневартовска. Его общая площадь – более 30 тыс. "квадратов". Это 70 классов, в которых могут учиться более 1,7 тыс. учеников, три спортивных зала, бассейн. Созданы все условия для того, чтобы дети могли заниматься и развиваться. В лицее ученики получают более углубленные знания по естественным наукам. Оснащение классов биологии, физики, химии – на высшем уровне. Это самая большая и, наверное, самая лучшая школа в округе", - сказал Хохряков.

Напомним, образовательная организация начала свою работу 24 февраля. Объект возведен при поддержке правительства Югры, нефтяной компании "Роснефть" и при финансировании из средств национального проекта "Образование". Школа, в первую очередь, предназначена для учеников из Восточного планировочного района.

"Дети, проживающие в ближайших микрорайонах, были полностью обеспечены местами в общеобразовательном учреждении. Это очень важно, так как наша задача – создание комфортных условий жителям региона. Хотел бы отметить, что губернатор региона Наталья Комарова говорит о том, что такие школы могут стать местом притяжения для людей, которые живут рядом: есть прекрасные спортивные залы, площадки на территории учреждения, актовый зал. Всё это может стать востребованным в будние и выходные дни, а также в праздники", – рассказал Шувалов.

По словам главы Нижневартовска Василия Тихонова, несмотря на то, что образовательный процесс в лицее начался в середине года, это не стало для учеников и педагогов проблемным моментом. Большинство преподавателей начальной школы перешли в новый образовательный центр вместе со своими классами. Переход не стал стрессом для обучающихся. В основном, лицеистами стали ученики школ №№ 3, 19 и 14. Ученики 9 и 11 классов в этом году в лицей не набирали. Это решение принято, чтобы не создавать дополнительный стресс на фоне подготовки к ГИА и ЕГЭ.