В Нижневартовске воспитанники лицея имени Пушкина смогут получить дополнительное образование без отрыва от основного

04 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Собянин обнулил голосование по Лубянке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Ханты-Мансийский АО - Югра
Нижневартовск, Лицей №1 им. А.С. Пушкина (2021) | Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске воспитанники лицея имени Пушкина смогут получить дополнительное образование без отрыва от основного

Лицей №1 имени Пушкина в Нижневартовске посетили вице-губернатор Вадим Шувалов и спикер окружного парламента Борис Хохряков. Они прогулялись по учреждению в компании его директора Эдмонда Игошина и мэра Василия Тихонова. Глава школы рассказал гостям, что у воспитанников будет возможность получать дополнительное образование, не покидая стены учебного заведения, которое, к слову, начало работать в конце февраля. Сейчас педагоги собирают пожелания родителей о необходимости открытия той или иной секции или кружка, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Лицей стал самым большим и современным образовательным центром на территории округа. Гостям лицеисты продемонстрировали возможности медико-биологического класса. Так, например, он оснащен интерактивным анатомическим столом "Пирогов". С его помощью ученики смогут изучать строение тела человека, его внутренние органы, нервную систему и т.д. Возможности оборудования позволяют будущим врачам узнать о развитии в организме вероятных патологий.

Все учебные кабинеты оснащены мобильными компьютерными и лингафонными классами, цифровыми лабораториями по физике, химии, биологии, интерактивными программно-аппаратными комплексами, тренажерами для оказания первой помощи, пакетами графического программного обеспечения и многим другим.

"Считаю, что лицей стал флагманом образования Нижневартовска. Его общая площадь – более 30 тыс. "квадратов". Это 70 классов, в которых могут учиться более 1,7 тыс. учеников, три спортивных зала, бассейн. Созданы все условия для того, чтобы дети могли заниматься и развиваться. В лицее ученики получают более углубленные знания по естественным наукам. Оснащение классов биологии, физики, химии – на высшем уровне. Это самая большая и, наверное, самая лучшая школа в округе", - сказал Хохряков.

Вадим Шувалов, Борис Хохряков, Эдмонд Игошин(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Напомним, образовательная организация начала свою работу 24 февраля. Объект возведен при поддержке правительства Югры, нефтяной компании "Роснефть" и при финансировании из средств национального проекта "Образование". Школа, в первую очередь, предназначена для учеников из Восточного планировочного района.

"Дети, проживающие в ближайших микрорайонах, были полностью обеспечены местами в общеобразовательном учреждении. Это очень важно, так как наша задача – создание комфортных условий жителям региона. Хотел бы отметить, что губернатор региона Наталья Комарова говорит о том, что такие школы могут стать местом притяжения для людей, которые живут рядом: есть прекрасные спортивные залы, площадки на территории учреждения, актовый зал. Всё это может стать востребованным в будние и выходные дни, а также в праздники", – рассказал Шувалов.

По словам главы Нижневартовска Василия Тихонова, несмотря на то, что образовательный процесс в лицее начался в середине года, это не стало для учеников и педагогов проблемным моментом. Большинство преподавателей начальной школы перешли в новый образовательный центр вместе со своими классами. Переход не стал стрессом для обучающихся. В основном, лицеистами стали ученики школ №№ 3, 19 и 14. Ученики 9 и 11 классов в этом году в лицей не набирали. Это решение принято, чтобы не создавать дополнительный стресс на фоне подготовки к ГИА и ЕГЭ.

Эдмонд Игошин, Василий Тихонов, Вадим Шувалов, Борис Хохряков(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Нижневартовске воспитанники лицея имени Пушкина смогут получить дополнительное образование без отрыва от основного

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: лицей имени Пушкина, Эдмонд Игошин, Василий Тихонов, Борис Хохряков, Вадим Шувалов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.02.2021 14:42 Мск Названа дата открытия лицея имени Пушкина, где будут учиться почти 2 тысячи школьников Нижневартовска
Ранее 20.10.2020 13:45 Мск В Нижневартовске заканчивается строительство лицея, куда пойдут школьники четырёх микрорайонов
Ранее 30.06.2020 16:05 Мск В строящемся лицее №1 Нижневартовска началась разработка образовательной концепции
Ранее 27.05.2020 14:00 Мск В Нижневартовске откроется лицей на 2 тысячи учеников из нескольких микрорайонов города

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети