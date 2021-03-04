Путин назначил первого замдиректора ФСБ

Президент России Владимир Путин назначил генерала Сергея Королева первым заместителем директора ФСБ, сообщает РБК.

По данным источников издания, указ о назначении был подписан 24 февраля в ходе коллегии ФСБ с участием главы государства.

Королев руководил Службой экономической безопасности ФСБ, ранее он возглавлял Управление собственной безопасности ФСБ.

До прихода в центральный аппарат спецслужбы Королев являлся сотрудником Службы экономической безопасности управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. С 2007 по 2011 год он был советником министра обороны Анатолия Сердюкова.

С 2003 года по 2020-й должность первого заместителя директора Федеральной службы безопасности занимал Сергей Смирнов. В октябре он был отправлен в отставку по выслуге лет.

СМИ называли кандидатами на должность первого замдиректора ФСБ минимум пятерых человек: губернатора Тульской области Алексея Дюмина, губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, директора ФСО Дмитрия Кочнева, начальника управления УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева и самого Сергея Королева.