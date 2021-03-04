Путин назначил первого замдиректора ФСБ

04 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Собянин обнулил голосование по Лубянке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
ФСБ, Лубянка (2018) | Фото: Накануне.RU

Путин назначил первого замдиректора ФСБ

Президент России Владимир Путин назначил генерала Сергея Королева первым заместителем директора ФСБ, сообщает РБК.

По данным источников издания, указ о назначении был подписан 24 февраля в ходе коллегии ФСБ с участием главы государства.

Королев руководил Службой экономической безопасности ФСБ, ранее он возглавлял Управление собственной безопасности ФСБ.

До прихода в центральный аппарат спецслужбы Королев являлся сотрудником Службы экономической безопасности управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. С 2007 по 2011 год он был советником министра обороны Анатолия Сердюкова.

С 2003 года по 2020-й должность первого заместителя директора Федеральной службы безопасности занимал Сергей Смирнов. В октябре он был отправлен в отставку по выслуге лет.

СМИ называли кандидатами на должность первого замдиректора ФСБ минимум пятерых человек: губернатора Тульской области Алексея Дюмина, губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, директора ФСО Дмитрия Кочнева, начальника управления УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева и самого Сергея Королева.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин назначил первого замдиректора ФСБ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: владимир путин, фсб, сергей королев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети