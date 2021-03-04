04 Марта 2021
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Происшествия Челябинская область
пикет против генплана Екатеринбурга и сноса домов (2020) | Фото: Накануне.RU

Руководство отдела полиции на Южном Урале отстранили от работы по подозрению в коррупции

В Челябинской области руководителей отдела полиции по Каслинскому району отстранили от работы по подозрению в коррупции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, противоправные действия должностных лиц были пресечены сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из регионального УФСБ.

По предварительным данным, руководители отдела полиции давали незаконные распоряжения подчиненным о передаче им части денежных премий.

В настоящий момент они отстранены от работы. Проводится проверка.

"В случае подтверждения фактов противоправной деятельности данные руководители будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством", - сообщили в региональном ГУ МВД.

Материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

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Руководство отдела полиции на Южном Урале отстранили от работы по подозрению в коррупции

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Теги: отдел полиции, полицейский, проверка, коррупция, нарушения,



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