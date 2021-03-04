Руководство отдела полиции на Южном Урале отстранили от работы по подозрению в коррупции

В Челябинской области руководителей отдела полиции по Каслинскому району отстранили от работы по подозрению в коррупции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, противоправные действия должностных лиц были пресечены сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из регионального УФСБ.

По предварительным данным, руководители отдела полиции давали незаконные распоряжения подчиненным о передаче им части денежных премий.

В настоящий момент они отстранены от работы. Проводится проверка.

"В случае подтверждения фактов противоправной деятельности данные руководители будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством", - сообщили в региональном ГУ МВД.

Материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.