04 Марта 2021
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Уральский федеральный университет, УрФУ (2017) | Фото: Накануне.RU

УрФУ попал в топ-100 лучших вузов мира, возглавив рейтинг нестоличных университетов страны

Уральский федеральный университет впервые вошел в топ-100 лучших вузов мира сразу по трем направлениям. Благодаря этому университет значительно продвинулся в предметном рейтинге агентства QS, заняв лидирующую позицию среди нестоличных вузов страны. На данный момент УрФУ входит в 15 предметных рейтингов и в четыре отраслевых (в 2020 году – 12), занимая вторую строчку среди вузов проекта "5-100".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского вуза, среди перспективных направлений оказались "Нефтегазовое дело" (Petroleum Engineering), "Социальная политика и управление" (Social Policy & Administration) и "Гостеприимство и менеджмент досуга" (Hospitality & Leisure Management). Всего в рейтинге лучших вузов страны 40 позиций, четвертое из которых занимает УрФУ, уступив первенство столичным университетам – МГУ, ВШЭ и СПбГУ.

"Благодаря реализуемой программе, УрФУ с каждым годом улучшает свои позиции в мировых рейтингах, что отражает эффективность работы вуза с реальным сектором экономики, его успехи в развитии современных образовательных технологий и действенность мер по стимулированию исследовательской деятельности ученых, которые плодотворно взаимодействуют с коллегами из других стран. В рейтинге QS чрезвычайно большое значение имеет репутация вуза в академической среде, что, безусловно, в целом повышает его престиж по широкому спектру направлений", – заявил председатель набсовета УрФУ Дмитрий Пумпянский.

За последний год уральский университет поднялся на 50 позиций в промышленном направлении (Engineering – Mechanical, Aeronautical & Manufacture), войдя в группу 351-400. Еще на 100 позиций вуз поднялся по экономике и компьютерным наукам в группах 351-400 и 451-500 соответственно. Помимо этого УрФУ впервые вошел в группу 101-150 по истории, а также закрепился в 101-150 по философии и 251-300 по лингвистике.

"Наш вуз многогранен, универсален. УрФУ готовит кадры и ведет исследования для промышленности, на полях наук, которые определяют технологический прогресс, включен в систему взаимодействия с индустриальными партнерами. Социально-гуманитарные направления у нас также на исключительно высоком уровне. Это касается всех наших студентов, в том числе и тех, кто обучается в УрФУ по инженерно-техническим и естественнонаучным направлениям – они могут рассчитывать на то, что преподавание социально-гуманитарных дисциплин в их учебных планах всегда будет очень высокого качества. Они получают столь важные мягкие навыки, опыт работы с междисциплинарными проектами, и это делает их еще более ценными на рынке труда", – заявил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

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УрФУ попал в топ-100 лучших вузов мира, возглавив рейтинг нестоличных университетов страны

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Теги: УрФУ, рейтинг, лучшие вузы мира



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