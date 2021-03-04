04 Марта 2021
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SpaceX Starship Mk1 пилотируемый корабль (2019) | Фото: NASA

У SpaceX снова взорвалась ракета Starship, но испытания признали успешными

Американская компания SpaceX провела очередные испытания прототипа тяжелой ракеты-носителя Starship в Техасе на космодроме Бока-Чика. Ракета SN10 успешно поднялась на заданную высоту и даже приземлилась после этого, но через несколько минут после приземления взорвалась. Тем не менее, этот пуск можно назвать удачным, так как предыдущим ракетам - SN8 и SN9 – не удавалось приземлиться без взрыва.

Испытания с самого начала пошли не совсем по плану: за несколько секунд до старта полет отложили из-за технической неисправности, потом испытания продолжились, SN10 поднялась на высоту 10 км и затем начала "падать". Во время "падения" ее полет с помощью маневровых двигателей и аэродинамического оперения снова стал управляемым, ракета выровнялась перпендикулярно земле и приземлилась. Но буквально через несколько минут произошел взрыв в нижней части корпуса и SN10 была поглощена огнем, пишет Verge.

A SpaceX Starship prototype explodes on the pad

Основной целью этих испытаний была как раз проверка четырех аэродинамических закрылков, управляющих спуском перед посадкой.

Илон Маск позже написал в Twitter, что SN10 приземлилась "целиком", но через две минуты после этого у ракеты случилась "достойная случая разрядка".

Starship – тяжелая многоразовая ракета-носитель, предназначенная для межпланетных полетов – на Луну и Марс, впрочем, выводить до 100 т полезного груза она может и на околоземную орбиту.

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У SpaceX снова взорвалась ракета Starship, но испытания признали успешными

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Теги: spacex, starship, испытание, прототип, илон маск



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