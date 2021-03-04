04 Марта 2021
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Происшествия Челябинская область
ДТП, скорая помощь, (2021) | Фото: vk.com/ugibdd_174

В Челябинской области в ДТП погибла пациентка скорой помощи

В Челябинской области произошло ДТП с участием машины скорой помощи. В результате аварии погибла женщина, три человека пострадали.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Челябинской области, ДТП произошло 3 марта на 53 км автодороги Кизильское-Бреды- граница Казахстан.

По предварительным данным, водитель Митсубиси L200 допустил отцепление прицепа, который столкнулся с машиной скорой помощи. Следовавший за скорой УАЗ "Патриот" съехал в кювет, чтобы избежать столкновения.

ДТП, скорая помощь,(2021)|Фото: vk.com/ugibdd_174

В результате ДТП погибла пациентка скорой – 56-летняя женщина. Водитель и два пассажира получили травмы. Также травмы получили два пассажира автомобиля УАЗ.

"В медицинском транспорте, вместе с водителем и фельдшером, находились четыре пациента. Одна пациентка погибла на месте. Удар прицепа пришёлся на ту часть автомобиля, где находилась женщина. Остальные пациенты и водитель получили незначительные ушибы, фельдшер не пострадал. Всем пострадавшим оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

ДТП, скорая помощь,(2021)|Фото: vk.com/ugibdd_174

В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка.

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В Челябинской области в ДТП погибла пациентка скорой помощи

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Теги: ДТП, скорая помощь, авария, пострадавшие,



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