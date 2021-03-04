Обнаружены случаи "вечного" заражения коронавирусом

Американские медики зафиксировали первые случаи "вечного" заражения коронавирусом нового типа. В организме двух носителей лейкемии следы вируса фиксировали на протяжении более полугода. Об этом говорится в статье на портале medRxiv.

Специалисты подчеркнули, что люди с подорванной иммунной системой "очень уязвимы перед коронавирусной инфекцией", сообщает Regnum.

Длительное присутствие коронавируса в организме увеличивает шансы того, что он станет неуязвим для антител из-за мутаций.

Ранее стало известно, что в Великобритании обнаружен еще один штамм коронавируса с потенциально опасным набором мутаций. Так, мутация - E484K - присутствует в вариантах, появившихся в Южной Африке и Бразилии, и, как считается, делает вирус более устойчивым к нейтрализующим его антителам. Эта мутация может сделать некоторые вакцины бесполезными.

Также ученые полагают, что у этой разновидности может быть еще одна мутация (помимо E484K), которая помогает вирусу избавиться от антител организма.