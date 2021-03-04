04 Марта 2021
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Происшествия Свердловская область
зажигалка, огонь (2016) | Фото:Накануне.RU

Пострадавшая от взрыва в Екатеринбурге 6-летняя девочка рассказала, как все произошло

Стали известны подробности инцидента в Екатеринбурге, в результате чего пострадал ребенок.
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Напомним, девочка получила ранение после того, как неизвестный предмет взорвался у нее в руках. В момент, когда произошло ЧП, она была дома одна и без присмотра взрослых. Полиция начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сама 6-летняя девочка пояснила своей матери, что при помощи зажигалки разогревала некий предмет, который потом взорвался. Пострадавшая была доставлена в больницу, где у нее диагностировали непроникающее ранение мягких тканей грудной клетки.

"Ребенок воспитывается в неполной семье - мамой и бабушкой. Семья на учете в органах системы профилактики не состоит и характеризуется как благополучная", - отметили в надзорном ведомстве.

Сейчас прокуратурой устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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Пострадавшая от взрыва в Екатеринбурге 6-летняя девочка рассказала, как все произошло

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Теги: девочка, взрыв, прокуратура, Екатеринбург



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Ранее 03.03.2021 20:55 Мск В Екатеринбурге у ребенка в руках взорвался неизвестный предмет

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