Пострадавшая от взрыва в Екатеринбурге 6-летняя девочка рассказала, как все произошло

Стали известны подробности инцидента в Екатеринбурге, в результате чего пострадал ребенок.

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Напомним, девочка получила ранение после того, как неизвестный предмет взорвался у нее в руках. В момент, когда произошло ЧП, она была дома одна и без присмотра взрослых. Полиция начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сама 6-летняя девочка пояснила своей матери, что при помощи зажигалки разогревала некий предмет, который потом взорвался. Пострадавшая была доставлена в больницу, где у нее диагностировали непроникающее ранение мягких тканей грудной клетки.

"Ребенок воспитывается в неполной семье - мамой и бабушкой. Семья на учете в органах системы профилактики не состоит и характеризуется как благополучная", - отметили в надзорном ведомстве.

Сейчас прокуратурой устанавливаются все обстоятельства случившегося.