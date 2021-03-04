Рашкин: проведение переписи населения создаст "серьезные помехи" для выборов в Госдуму

Депутат Госдумы, первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин направил депутатский запрос главе кабмина России Михаилу Мишустину, министру экономики Максиму Решетникову и главе ЦИК Элле Памфиловой.

Как считает коммунист, проведение основного этапа переписи населения, который пройдет с 23 августа по 30 сентября, создаст "серьезные помехи" для кампании по выборам в Госдуму, которые пройдут на 19 сентября. С ним согласились и другие оппозиционные политики.

Так, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что Минэкономразвития приняло "экстравагантное решение" и проведение переписи одновременно с выборами приведет к путанице.

Зампред "Яблока" Иван Большаков считает, что власти сознательно назначили перепись именно на это время, чтобы "мобилизовать зависимый электорат и получить полезные данные накануне выборов", пишет "Коммерсант".

19 сентября в рамках единого дня голосования будут избираться депутаты Госдумы и 39 региональных заксобраний, а также главы восьми регионов. Ожидается, что голосование пройдет в течение трех дней: соответствующие поправки в избирательное законодательство были приняты прошлым летом в связи с пандемией.

Тем временем, в Центральной избирательной комиссии России рассказали, каким образом трехдневное голосование распространится на сентябрь, когда должны пройти выборы в Госдуму. Напомним, порядок трехдневного голосования в прошлом году был экстренно принят из-за пандемии (по крайней мере, именно так и заявили гражданам), но действие его заканчивается в мае 2021 года.