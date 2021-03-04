В Петербурге частично обвалилась крыша здания академии имени Можайского

В Санкт-Петербурге произошло обрушение части крыши здания Военно-космической академии имени Можайского.

Как сообщает "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", учреждение расположено в доме №13 по Ждановой улице. На появившиеся в интернете снимках видно, что отдельные части здания обвалились с крыши на тротуар, а в районе крыши после обрушения образовалась внушительная дыра.

О пострадавших ничего не сообщается.

В феврале в Москве из-за обрушения кровли здания погиб человек. Он умер на месте от травм.