Свердловских водителей призвали отказаться от поездок на личном транспорте

В ближайшие дни в Свердловской области ожидаются перепады температур и обильное выпадение осадков, прогнозируют синоптики.

Как сообщили Накануне.RU Управлении ГИБДД ГУ МВД России по региону, днем ожидается таяние снега, а ночью, с наступлением минусовых температур, возможно образование наледи на дорогах. Госавтоинспекция призывает водителей отказаться от поездок на личном транспорте.

Кроме этого, неблагоприятные погодные условия ожидаются в ближайшие дни в Челябинской области. Согласно прогнозу, там выпадут обильные осадки, местами ожидаются метели. Из-за погодных условий на автодороге М5 "Урал" возможно временное ограничение движения грузового автотранспорта и рейсовых автобусов с полуночи 5 марта по 7 часов утра 7 марта.