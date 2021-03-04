ВОЗ: вводить "ковидные паспорта" не рекомендуется

Всемирная организация здравоохранения в настоящее время не рекомендует вводить паспорта для получивших вакцину от коронавируса.

Как сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, позже организация даст странам свои рекомендации по этому вопросу.

"Конечно, страны идут своим путем, все стараются позволить больше мобильности населению. ВОЗ будет сотрудничать со всеми странами", - отметила Вуйнович в эфире "России 24".

В конце февраля лидеры стран — членов Евросоюза поддержали идею введения электронных сертификатов для тех, кто привился от коронавируса. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, Европейская комиссия займется проработкой технических вопросов.