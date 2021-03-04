В Пензе расследуется дело возможном избиении задержанного полицейскими

В Пензенской области заведено уголовное дело против сотрудников полиции.

Как считает следствие, они наносили побои задержанному. Речь идет о сотрудниках уголовного розыска. 46-летний Виталий Вьюнов был задержан 25 февраля. По данным правозащитников, полицейские избили его и угрожали сексуальным насилием.

Его адвокат Александр Федулов зафиксировал травмы на видео и написал заявление в СКР. Вьюнов находится в СИЗО по делу о вымогательстве, пишет "Коммерсант",.

Ранее в Нижневартовске полицейских сочли не виновными в избиении посетительницы кафе, о чём ранее заявила "пострадавшая".

В ночь на 5 декабря 2020 г. во время полицейского рейда в одном из кафе Нижневартовска посетительница пнула ногой полицейского в спину. Став фигурантом уголовного дела, злоумышленница заявила о том, что якобы в день происшествия её избили полицейские.