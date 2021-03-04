Грызлов: Украина провоцирует эскалацию конфликта в Донбассе

Украинские власти свели к нулю большинство ранее согласованных гарантий безопасности.

Как сообщил полпред России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов, Киев провоцирует эскалацию конфликта в Донбассе. По его словам, на заседании Контактной группы обсудили "новую волну нарушений, совершенных украинской стороной на линии соприкосновения". Он их назвал "целенаправленными действиями, совершенными по приказу украинской власти".

"Украина провоцирует военную эскалацию конфликта",— отметил Грызлов, пишет "Коммерсант".

Напомним, на днях Рада может принять законопроект об ускоренной мобилизации резервистов. Его внес президент Владимир Зеленский. Символично, что его примут на фоне обострения ситуации в Донбассе.