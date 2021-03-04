04 Марта 2021
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Политика Центральный ФО Москва
деньги, взятка (2018) | Фото: СУ СКР по городу Севастополь

В Москве задержан начальник отдела филиала ФПК

В Москве задержали начальника отдела московского филиала ОАО "Федеральная пассажирская компания" Алексея Иванова.

Он попался с поличным при получении взятки. С ним также была задержана Изета Бицаева. По данным следствия, она является посредником в передачи денег. Следствие намерено просить для обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до конца апреля, сообщает ТАСС.

Тем временем, Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего замначальника управления Минобороны по конкурентным процедурам Александра Борувкова к 6 с половиной годам заключения за махинации с госконтрактами и взятку. Главное военное следственное управление СКР расследует уголовное дело о рекордной в истории Минобороны взятке.

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В Москве задержан начальник отдела филиала ФПК

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Теги: ФПК, взятка



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