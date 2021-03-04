Байден продлил на год антироссийские санкции по ситуации на Украине

Американский президент Джозеф Байден продлил на год ограничения в отношении Москвы, введенные в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму.

Санкции касаются ряда официальных лиц России, крупных российских предпринимателей, несколько компаний и руководство ДНР и ЛНР. Ограничения продлеваются ежегодно, пишет "Коммерсант".

Кроме того, 2 марта министерство финансов США опубликовало список россиян, против которых вводятся санкции из-за отравления и тюремного заключения оппозиционера Алексея Навального. В списке - семь человек. Кроме того, под ограничения попали: 27-й научный центр военного ведомства России, 33-й центральный НИИ Минобороны, НИИ органической химии и технологии.