Алексей Навальный находится во владимирском СИЗО-3

Оппозиционер Алексей Навальный был этапирован в следственный изолятор "Кольчугино" (СИЗО-3) во Владимирской области, сообщили соратники политика.

Ранее сообщалось, что он якобы содержится в городе Покрове в ИК-2. Также соратники оппозиционера опубликовали в Twitter его сообщение.

В нем Навальный рассказал, что у него все хорошо, однако писем он не получает, а о происходящем "во внешнем мире знаю еще меньше, чем когда был в Москве". Оппозиционер пожаловался на то, что ему недоступны библиотека и еда из тюремного ларька, пишет "Коммерсант".

Как сообщало Накануне.RU, суд приговорил Навального к смене условного срока в 3,5 года на реальный, после всех обжалований и зачета домашних арестов ему остается провести в заключении около 2,5 лет.