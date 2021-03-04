04 Марта 2021
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Политика Центральный ФО В России
Алексей Навальный (2021) | Фото: Telegram / Mash

Алексей Навальный находится во владимирском СИЗО-3

Оппозиционер Алексей Навальный был этапирован в следственный изолятор "Кольчугино" (СИЗО-3) во Владимирской области, сообщили соратники политика.

Ранее сообщалось, что он якобы содержится в городе Покрове в ИК-2. Также соратники оппозиционера опубликовали в Twitter его сообщение.

В нем Навальный рассказал, что у него все хорошо, однако писем он не получает, а о происходящем "во внешнем мире знаю еще меньше, чем когда был в Москве". Оппозиционер пожаловался на то, что ему недоступны библиотека и еда из тюремного ларька, пишет "Коммерсант".

Как сообщало Накануне.RU, суд приговорил Навального к смене условного срока в 3,5 года на реальный, после всех обжалований и зачета домашних арестов ему остается провести в заключении около 2,5 лет.

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Алексей Навальный находится во владимирском СИЗО-3

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Теги: Навальный, СИЗО



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