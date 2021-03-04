В Швеции неизвестный ранил ножом восемь человек

В шведском городе Ветланда 20-летний мужчина напал с ножом на людей.

По данным AFP, пострадали восемь человек. Раненых госпитализировали. В настоящее время правоохранительные органы расценивает происшедшее как теракт. Предполагаемый преступник был обезврежен - его ранили прибывшими на место происшествия полицейскими.

Рядом с местом резни находится железнодорожный вокзал. Движение поездов решено приостановить.

В феврале на Среднем Урале произошла поножовщина у ресторана. По подозрению задержан сотрудник полиции.