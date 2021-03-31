В Сургуте пожарные эвакуировали посетителей ТЦ

В Сургуте эвакуировали 100 человек из ТЦ "Аура", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Югре.

В ведомстве пояснили, что пожарным в 19.51 поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что причиной срабатывания сигнализации стала подгоревшая пища в кафе на втором этаже.

Пострадавших нет.

На место выезжали 25 человек личного состава и семь единиц техники подразделений МЧС России. Пострадавших нет.