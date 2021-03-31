Тюменский директор комбината школьного питания может уволиться из-за скандала с журналисткой

В Тюмени директор комбината школьного питания покинет свою должность до конца недели из-за скандального разговора с журналистом, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

"Немыслимый случай общения руководителя организации с журналистом. И в принципе с человеком. Заместитель мэра города Руслана Кухарука уже провел разговор с Гирилюк. Известно, что она по собственному желанию уйдет с должности до конца недели. Скорее всего, официальная информация появится об этом завтра днем", - говорится в сообщении.

Напомним, запись разговора была опубликована сегодня. В нем руководитель комбината обвиняет журналистку во взяточничестве и уточняет, что ее собеседница не красива. Поводом для разговора стал тот факт, что родители школьников по-разному высказывались о питании - кому-то нравилась школьная еда, кому-то нет. Основной проблемой якобы является то, что кормят детей холодной и невкусной пищей.

О недопустимости подобного поведения высказался губернатор Тюменской области Александр Моор.

Отметим, ранее началась прокурорская проверка сведений о выдаче детям молока с истекшим сроком годности - 5 февраля появилась информация, что в лицее №34 детям в рамках бесплатного завтрака якобы выдали просроченное молоко. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил организовать проверку по данному факту.