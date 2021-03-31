Представитель российских инструкторов в ЦАР жестко раскритиковал статью The Guardian

"Содружество офицеров за международную безопасность" (СОМБ) требует от ООН и The Guardian опровергнуть ложные заявления о российских инструкторах в ЦАР.

Представитель "Содружества офицеров за международную безопасность" Александр Иванов сообщил, что направил официальные письма в ООН и редакцию The Guardian с требованием опровергнуть ранее опубликованную информацию о якобы нарушениях прав человека со стороны российских инструкторов в ЦАР. Об этом Иванов сообщил на своих страницах в социальных сетях.

В адрес ООН было направлено заявление от имени СОМБ. В нем говорится, что согласно полученному Российской Федерацией разрешению Совета Безопасности ООН, на территории ЦАР находится 475 гражданских инструкторов, получивших разрешение на осуществление своей деятельности, еще 300 инструкторов прибыли в ЦАР в конце декабря 2020 года по просьбе президента Туадера с целью стабилизировать ситуацию в стране в период разгула бандитизма.

«Содружество офицеров очень внимательно относится ко всем сообщениям о нарушениях прав человека в ЦАР и призывает Совет ООН по правам человека создать совместную комиссию и предоставить этой комиссии факты, послужившие основанием для заявления независимых экспертов ООН, которое очерняет деятельность FACA и их союзников», — отмечается в письме.

Эксперты ООН ранее безосновательно обвинили российских инструкторов в нарушении прав человека на территории ЦАР, не представив этому никаких доказательств. The Guardian оперативно подхватило вброс, привязав к инфоповоду российскую «ЧВК Вагнера», к которой западные СМИ причисляют любых русскоговорящих граждан, присутствующих в иностранных государствах.

Иванов обратил внимание на недостоверность сведений, что ставит под сомнение репутацию The Guardian.

«Все обвинения против российских инструкторов в нарушении прав человека, приведенные в вашей статье со ссылкой на заявления независимых экспертов Совета ООН по правам человека, основаны на недостоверных данных», — пишет Иванов в письме.

Он напомнил, что российские инструкторы занимаются подготовкой и обучением правительственной армии FACA на основании Соглашения о военно-техническом сотрудничестве между РФ и ЦАР.

«Инструкторы строго придерживаются целей и задач, отраженных в уведомлении Совета Безопасности ООН и не принимают участия в боевых действиях на территории ЦАР», — заявил Иванов.

Глава СОМБ напомнил редакции британского СМИ о декларации принципов поведения журналистов, которая гласит: «Уважение правды и права общества знать правду – первоочередной долг журналиста». В связи с этим он призвал The Guardian опровергнуть опубликованную информацию.

Иванов ранее отметил, что успешная деятельность российских инструкторов в ЦАР продолжает привлекать внимание недоброжелателей, распространяющих фейки.