УФСИН опровергло заявление Навального о "пытках лишением сна" и отсутствии медпомощи

Оппозиционер Алексей Навальный получает всю необходимую медицинскую помощь, а меры взыскания к нему применяются в соответствии с нормами уголовного кодекса РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСИН России по Владимирской области.

В ведомстве сообщили, что условия содержания заключенных регламентированы нормативными правовыми актами РФ и порядок организации надзора за всеми заключенными одинаковый, в том числе и за Навальным.

"Сотрудники исправительного учреждения неукоснительно соблюдают право всех осужденных на непрерывный восьмичасовой сон. В ночное время в соответствии с требованиями законодательства сотрудники совершают обход жилых помещений и проводят визуальную проверку наличия осужденных на спальных местах. Данные меры не препятствуют отдыху осужденных. Свидания осужденного с адвокатами предоставляются согласно требованиям части 4 статьи 89 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. Также сообщаем, что осужденному Алексею Навальному в соответствии с его текущими медицинскими показаниями оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении ведомства.

УФСИН сообщает также, что за неоднократные нарушения, связанные с отказом Навального выполнять обязанности дежурного по камере, за нарушение установленной формы одежды, несоблюдение распорядка дня ему были вынесены выговоры и проводились разъяснительные беседы.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный, которого ранее обвинили в симуляции болезни в колонии, объявил голодовку. Запись об этом появилась на его странице в Instagram. Политик жалуется на ухудшение самочувствия и утверждает, что его "пытают лишением сна".