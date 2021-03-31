Навальный объявил голодовку и требует врача

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого ранее обвинили в симуляции болезни в колонии, объявил голодовку. Запись об этом появилась на его странице в Instagram, передает корреспондент Накануне.RU

"Почему заключенные объявляют голодовки? Этот вопрос беспокоит только тех, кто заключенным не был. Это снаружи все выглядит сложным. А изнутри все просто: а нету у тебя других методов борьбы, вот и объявляешь. Ха-ха-ха. Вернее, парочка еще есть, но их лучше приберечь", - сообщил он.

По словам Навального, боль в спине у него перешла в ногу, участки правой и левой ноги потеряли чувствительность. Голодать он намерен до тех пор, пока к нему не пригласят врача.

Также Алексей Навальный пожаловался на то, что его "пытают лишением сна" и будят по восемь раз за ночь, а также на то, что единственная книга, которую он смог получить - Библия.

Ранее более 20 российских врачей подписали открытое обращение с требованием к российским властям безотлагательно оказать медицинскую помощь политику Алексею Навальному и допустить к нему его врача.