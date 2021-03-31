31 Марта 2021
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Дзержинский, письмо, слежка за Сталиным (2021) | Фото: fsb.ru

ФСБ в преддверии 100-летия отряда особого назначения обнародовала письмо Дзержинского о слежке за Сталиным

ФСБ России в преддверии 100-летия отряда особого назначения Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) опубликовала уникальные архивные материалы, передает корреспондент Накануне.RU.

На сайте ведомства опубликованы фотографии первых руководителей ВЧК и ОСНАЗа, подборка фотографий, иллюстрирующих повседневную жизнь бойцов и командиров, а также архивные документальные материалы по истории Отряда особого назначения ВЧК–ОГПУ.

В числе материалов также письмо Феликса Дзержинского, в котором основатель и глава ВЧК сообщал о замеченной им слежке за Иосифом Сталиным.

Дзержинский, письмо, слежка за Сталиным(2021)|Фото: fsb.ru

В документе, датированным 1925 годом говорится о неких "подозрительных" лицах, которые могли вести слежку за Сталиным возле театра.

"Сегодня при входе с т. Сталиным в театр я около дверей заметил подозрительное лицо, читавшее объявление, но очень зорко осмотревшее автомобиль, на котором мы приехали, и нас. При выходе из театра тоже какой-то тип стоял (другой) и тоже читал объявление. Если это не наши, то, безусловно, надо понаблюдать. Выясните и сообщите", - пишет Дзержинский.

Дзержинский, письмо, слежка за Сталиным(2021)|Фото: fsb.ru

Отряд особого назначения ВЧК был создан 1 апреля 1921 года. Первоначально ОСНАЗ состоял из батальона трехротного состава, кавалерийского эскадрона и пулеметной команды. Личный состав набирался из рабочих и крестьян, членов компартии, ранее участвовавших в боях на фронтах Гражданской войны, в том числе в разгроме армий генерала А.И. Деникина и сражениях на Польском фронте. Ряд бойцов ОСНАЗа были кавалерами ордена Красного Знамени.

29 октября 1921 года в состав отряда ОСНАЗа включили 1-й Автомобильный боевой отряд имени Я.М. Свердлова, специального подразделения по охране членов Советского правительства, созданного в 1918 году и подчинявшегося Всероссийскому Центральному Исполнительному Комитету (ВЦИК). 25 декабря 1923 года в ОСНАЗ включили созданный в 1918 году самокатный отряд ВЧК, к тому времени разросшийся до 1-го отдельного полка Войск Объединенного Государственного Политического Управления (ОГПУ). 17 июля 1924 года в состав ОСНАЗа включили 6-й полк и 61-й дивизион Войск ОГПУ.

В дальнейшем ОСНАЗ ВЧК–ОГПУ стал основой дивизии Особого назначения при Коллегии ОГПУ СССР – будущей Отдельной мотострелковой дивизией особого назначения (ОМСДОН) имени Дзержинского.

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ФСБ в преддверии 100-летия отряда особого назначения обнародовала письмо Дзержинского о слежке за Сталиным

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Теги: Дзержинский, письмо, слежка за Сталиным



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