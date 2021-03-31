Губернаторы попросили Путина вытащить регионы из "долговой ловушки"

Губернаторы попросили Путина продлить программу дотирования регионов в целях бюджетной сбалансированности. Также есть просьба помочь с реструктуризацией коммерческих кредитов, которые набрали субъекты, а еще – профинансировать инвестпроекты, на которые у регионов просто нет денег.

Владимир Путин сегодня провел совещание с правительством и губернаторами на тему бюджетной обеспеченности и программ развития. С последними все очень сложно: регионы погрязли в долгах, тут бы по процентам успевать платить.

Президент и сам отметил: "Тенденции к восстановлению только закрепляются, доходная база регионов нестабильна".

Просьбы и чаяния регионов озвучил челябинский губернатор Алексей Текслер, возглавляющий рабочую комиссию Госсовета "Экономика и финансы". Он напомнил президенту, что в прошлом году регионы получили 280 млрд руб. прямой поддержки и еще 223 млрд руб. на перекредитование казначейских кредитов.

"В этом году дефицит бюджетов в регионах сохранится, а еще им нужно будет вернуть 223 млрд руб. перекредитовки. Федеральный бюджет собирается возвращаться к сбалансированному состоянию в течение двух лет", - описал ситуацию Текслер. Между тем, чтобы поддержать сбалансированность бюджетов регионов, уровень прошлогодней помощи надо не просто сохранить, а даже чуть-чуть увеличить, оставив на уровне около 300 млрд руб., полагают члены Госсовета.

По словам губернатора, некоторые регионы закредитованы. Только на обслуживание процентов по госдолгу в прошлом году регионы направили 82 млрд руб., без погашения "тела" долга. Текслер указал на несправедливость: государство если и реструктуризирует кредиты регионов, то только бюджетные. "У некоторых есть и коммерческие кредиты, они до сих пор в долговой ловушке. Нужен механизм реструктуризации коммерческих кредитов. Возможно, это наложит ограничения на дальнейшее кредитования, но проблему надо решать", - пояснил Текслер.

"Даже если решить эти вопросы, то только текущие проблемы будут решены. Нет денег на инвестпроекты и инфраструктуру. Поэтому третья просьба: запустить механизм долгосрочного целевого кредитования на инфраструктуру. Конечно, для этого нужно будет одобрение правительства", - сказал Текслер.

По итогам доклада президент поручил в двухнедельный срок определить параметры поддержки регионов для учета этих данных в послании. Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что послание Федеральному собранию глава государства озвучит 22 апреля.