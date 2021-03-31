"Это не навязывается потребителю": Путин – про предустановку российских приложений

31 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон "об обнулении"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Москва
Приложения соцсетей. (2021) | Фото: Накануне.RU

"Это не навязывается потребителю": Путин – про предустановку российских приложений

Владимир Путин прокомментировал вступающий с 1 апреля в силу закон об обязательной предустановке российских приложений. "Это не навязывается потребителю, он может и не использовать эти приложения", - заметил президент на совещании с правительством.

Его слова повторил глава Минцифры Максут Шадаев: "Россия – одна из немногих стран, где есть свои популярные сервисы. До трети интернет-запросов идут через мобильные устройства. Наши компании тоже могли договориться, но только за деньги и не со всеми производителями, на это у них уходили деньги и время. В Германии тоже такие правила вступили в силу. Мы не навязываем российские приложения, мы обеспечиваем равные условия доступа к этим приложениям. Всего будет по умолчанию 15 приложений, ими пользуются 90% наших граждан. Три месяца производителям дается на раскачку, потом нарушители будут штрафоваться".

Стоит отметить, что эти слова уже частично дезавуированы действиями компании Samsung: СМИ и пользователи соцсетей сообщили сегодня, что при обновлении операционной системы владельцы устройств от этого производителя получают неудаляемые приложения от Яндекса, причем даже на старых устройствах (этого закон не предусматривает). Примечательно, что производитель, предлагая пользователю согласиться на обновление системы, ссылается на вступающий в силу 1 апреля закон.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Это не навязывается потребителю": Путин – про предустановку российских приложений

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: предустановка, российские приложения, максут шадаев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети