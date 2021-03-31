"Это не навязывается потребителю": Путин – про предустановку российских приложений

Владимир Путин прокомментировал вступающий с 1 апреля в силу закон об обязательной предустановке российских приложений. "Это не навязывается потребителю, он может и не использовать эти приложения", - заметил президент на совещании с правительством.

Его слова повторил глава Минцифры Максут Шадаев: "Россия – одна из немногих стран, где есть свои популярные сервисы. До трети интернет-запросов идут через мобильные устройства. Наши компании тоже могли договориться, но только за деньги и не со всеми производителями, на это у них уходили деньги и время. В Германии тоже такие правила вступили в силу. Мы не навязываем российские приложения, мы обеспечиваем равные условия доступа к этим приложениям. Всего будет по умолчанию 15 приложений, ими пользуются 90% наших граждан. Три месяца производителям дается на раскачку, потом нарушители будут штрафоваться".

Стоит отметить, что эти слова уже частично дезавуированы действиями компании Samsung: СМИ и пользователи соцсетей сообщили сегодня, что при обновлении операционной системы владельцы устройств от этого производителя получают неудаляемые приложения от Яндекса, причем даже на старых устройствах (этого закон не предусматривает). Примечательно, что производитель, предлагая пользователю согласиться на обновление системы, ссылается на вступающий в силу 1 апреля закон.