31 Марта 2021
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Экономика В России Москва
Деревообрабатывающее производство, дерево, древесина (2016) | Фото: mogilevnews.by

Путин усомнился в механизме продажи изъятой у "черных лесорубов" древесины

Владимир Путин выразил сомнение в прозрачности продажи древесины, изъятой у нелегальных заготовителей.

Вице-премьер Виктория Абрамченко сегодня на совещании президента с правительством рассказала, что Росимущество раньше "мучилось с древесиной", изъятой в пользу государства. Ведомство не могло обеспечить ее сохранность, проще было бы реализовать материалы, но из-за отсутствия разрешительного механизма продажа затягивалась на срок до года. Теперь такую древесину Росимущество сможет легко продавать.

"Я вас уверяю, что при реализации изъятой древесины тут же прилепятся те, кто ее незаконно добывал. Это надо как следует продумать. Конечно, дико звучит даже предположение о том, чтобы уничтожать эту древесину. А вот криминал надо уничтожать", - предостерег Путин.

Абрамченко в ходе доклада также напомнила, что с января 2022 года необработанная древесина не должна будет поступать на экспорт – она будет оставаться в стране для переработки. Путин предложил проанализировать, что будет с бизнесом людей, которые работали с экспортом. "Последствия будут экономические, поэтому надо быть готовыми к этому, чтобы не было как обухом по голове, как говорят в народе",  - подчеркнул президент, предложив продумать механизмы поддержки.

Абрамченко также добавила, что в рамках обновленного лесного законодательства планируется принять поправки, которые разрешают изымать технику нелегальных заготовителей. Также предлагается перевести на федеральный уровень лесоустроительные функции. Сейчас отставание по восстановлению вырубленного леса составляет 450 тыс. га в год, но к 2024 году планируется выйти на 100-процентное восстановление вырубленных и погибших лесов. Также вице-премьер сообщила о планах развивать деревянное индустриальное домостроение.

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Путин усомнился в механизме продажи изъятой у "черных лесорубов" древесины

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Теги: нелегальные вырубки, заготовка древесины, росимущество



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