"Надеюсь, мэрия пример правильное решение". Моор вступился за оскорблённую главой комбината питания журналистку

Глава Тюменской области Александр Моор высказался о разговоре тюменской журналистки и главы одного из комбинатов школьного питания, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, запись разговора опубликована сегодня. В нём руководитель комбината обвиняет журналистку во взяточничестве и уточняет, что её собеседница не красива. Поводом для разговора стал тот факт, что родители школьников по-разному высказывались о питании - кому-то нравилась школьная еда, кому-то нет. Основной проблемой якобы является то, что кормят детей холодной и невкусной пищей.

"Иногда мне кажется, что уже ничто не может меня удивить. Но сегодня я был удивлён по-настоящему, когда услышал, как директор комбината школьного питания разговаривает с журналистом. Да даже если бы это был не журналист, а просто случайный человек, то так разговаривать с людьми нельзя! Человек, работающий на публичной должности, должен соответствовать самым высоким нормам культуры. Надеюсь, что администрация города правильно оценит эту ситуацию и примет соответствующие решения", - написал Моор на своей странице "Вконтакте".

Отметим, ранее началась прокурорская проверка сведений о выдаче детям молока с истекшим сроком годности - 5 февраля появилась информация, что в лицее №34 детям в рамках бесплатного завтрака якобы выдали просроченное молоко. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил организовать проверку по данному факту.