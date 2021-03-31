В 11 регионах России уже начались лесные пожары - Путин

Пожары уже начались в 11 регионах страны, а в зонах подтопления весенним паводком могут оказаться 5 тыс. поселений и 1,5 млн человек, сообщил сегодня Владимир Путин на совещании с членами правительства и губернаторами.

Глава МЧС России Евгений Зиничев подтвердил слова президента, добавив, что с начала года уже зафиксировано 74 очага лесных пожаров.

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов сообщил о прогнозах: "В апреле-мае огневые риски будут на Северном Кавказе, Урале, Сибири, на Дальнем Востоке. Паводок ожидается в Сибири, на Урале и в Приволжье. А если весна будет еще и дружной, возможно подтопления в Центральном и Дальневосточном округах".

На тушение лесных пожаров регионы, по словам Козлова, уже получили 6 млрд руб., но потребуются еще средства из резервного фонда правительства. "Когда начнется пожар, деньгами на счетах его не потушить. Мы мониторим подготовку регионов. 27 регионов готовы, 11 – ограниченно готовы к тушениям. В 45 регионах проверки еще идут", - рассказал Козлов.

В регионах готовятся и к половодью: планово освобождаются 350 водохранилищ для приема большой воды. Ледокольные и ледорезные работы уже идут. Планируется утвердить зоны возможного затопления и подтопления для 9 тыс. населенных пунктов, рассказал министр.

"Завтра о пожарах объявят еще 15 регионов", - рассказал Козлов.

Он добавил, что в преддверии пожароопасного сезона был решен вопрос с бесплатным питанием для пожарных и спасателей.