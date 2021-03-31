Награды от Заксобрания области стали признанием трёхлетней работы новосибирского мультимедийного центра "Россия - моя история"

Новосибирский исторический парк "Россия — моя история" удостоился наград от Законодательного собрания Новосибирской области. Коллектив получил благодарности, а директор учреждения Алексей Пронин — медаль "Общественное признание". В постановлении отмечено, что медаль вручается за активную общественную деятельность и большой вклад в социально-экономическое развитие Новосибирской области.

Награждение было приурочено ко Дню работника культуры, а решение принято ещё раньше — на сессии Заксобрания в декабре прошлого года. Тем не менее, это событие стало для коллектива приятной неожиданностью и признанием со стороны властей важности работы исторического парка на протяжении уже более трёх лет.

"12 ноября мы отметили трёхлетие, более 250 тысяч посетителей за эти три года мы приняли. Это, конечно, в основном работа с детьми, с молодёжью, со школьниками и дошкольниками. Было проведено много мероприятий: это цифровые выставки; это различные просветительные мероприятия, встречи с космонавтами, ветеранами; это участие в масштабных военно-исторических реконструкциях, словом, огромная работа. И, естественно, огромная работа была на внешних площадках — когда мы наши цифровые экспозиции или их фрагменты вывозили на внешние партнёрские площадки, либо проводили уличные мероприятия.

Исторический парк занимает активную позицию по сохранению военно-исторического наследия Новосибирской области, и особенно военно-исторического наследия Новосибирского военного городка. Мы очень много и тесно взаимодействуем с депутатами Законодательного собрания по разным вопросам касательно работы с молодёжью, просвещения, воспитания гражданственности. Мы очень плотно работаем с Новосибирской и Бердской митрополией, с епархией, с региональным отделением Российского военно-исторического общества, которое возглавляет Андрей Борисович Панфёров, первый заместитель председателя Законодательного собрания. Словом, мы действительно ведём огромную работу, направленную на просвещение подрастающего поколения, на сохранение исторического и особенно военно-исторического наследия Сибири и всей нашей великой огромной Родины", — отметил в беседе с Накануне.RU директор исторического парка "Россия — моя история" Алексей Пронин.