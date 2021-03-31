31 Марта 2021
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Награждение сотрудников парка &quot;Россия - моя история&quot; Новосибирск (2021) | Фото: facebook.com/myhistory54

Награды от Заксобрания области стали признанием трёхлетней работы новосибирского мультимедийного центра "Россия - моя история"

Новосибирский исторический парк "Россия — моя история" удостоился наград от Законодательного собрания Новосибирской области. Коллектив получил благодарности, а директор учреждения Алексей Пронин — медаль "Общественное признание". В постановлении отмечено, что медаль вручается за активную общественную деятельность и большой вклад в социально-экономическое развитие Новосибирской области.
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Награждение было приурочено ко Дню работника культуры, а решение принято ещё раньше — на сессии Заксобрания в декабре прошлого года. Тем не менее, это событие стало для коллектива приятной неожиданностью и признанием со стороны властей важности работы исторического парка на протяжении уже более трёх лет.

Медаль "Общественное признание" Законодательного Собрания НСО(2021)|Фото: Алексей Пронин facebook

"12 ноября мы отметили трёхлетие, более 250 тысяч посетителей за эти три года мы приняли. Это, конечно, в основном работа с детьми, с молодёжью, со школьниками и дошкольниками. Было проведено много мероприятий: это цифровые выставки; это различные просветительные мероприятия, встречи с космонавтами, ветеранами; это участие в масштабных военно-исторических реконструкциях, словом, огромная работа. И, естественно, огромная работа была на внешних площадках — когда мы наши цифровые экспозиции или их фрагменты вывозили на внешние партнёрские площадки, либо проводили уличные мероприятия.

Исторический парк занимает активную позицию по сохранению военно-исторического наследия Новосибирской области, и особенно военно-исторического наследия Новосибирского военного городка. Мы очень много и тесно взаимодействуем с депутатами Законодательного собрания по разным вопросам касательно работы с молодёжью, просвещения, воспитания гражданственности. Мы очень плотно работаем с Новосибирской и Бердской митрополией, с епархией, с региональным отделением Российского военно-исторического общества, которое возглавляет Андрей Борисович Панфёров, первый заместитель председателя Законодательного собрания. Словом, мы действительно ведём огромную работу, направленную на просвещение подрастающего поколения, на сохранение исторического и особенно военно-исторического наследия Сибири и всей нашей великой огромной Родины", — отметил в беседе с Накануне.RU директор исторического парка "Россия — моя история" Алексей Пронин.

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Награды от Заксобрания области стали признанием трёхлетней работы новосибирского мультимедийного центра "Россия - моя история"

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Теги: Новосибирск, Заксобрания, награды, медаль,



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