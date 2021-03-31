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Марат Ахметвалиев, подозреваемый в убийстве Ксении Каторгиной (2019) | Фото: Накануне.RU

"Федорович сказал мне резать". Обвиняемый в убийстве Каторгиной свалил все на сообщников

Сегодня на процессе по делу об убийстве свердловчанки Ксении Каторгиной, отправившейся продавать свою Audi Q5, показания дал один из обвиняемых - Марат Ахметвалиев. Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, он сам обвинил в расправе над девушкой других фигурантов - Михаила Федоровича и Екатерину Меньшикову.

"Федорович сказал, что в полиции есть знакомые, которые могут решить проблему, но им надо заплатить. Когда мы жили на Ярославской улице, 22 в Екатеринбурге, Федорович предложил план: найти того, кто будет продавать машину, через интернет, встретиться с ним и завладеть авто для того, чтобы его продать. Меньшиковой Федорович дал поручение созвониться и договориться о встрече с покупателем. Он сказал, чтобы мы вместе с Меньшиковой вышли общаться с продавцами, ибо его борода всех испугает. Федорович говорил, что водителей лучше всего убить, так как они будут свидетелями", - заявил Ахметвалиев.

В день убийства - 10 октября 2019 года - события, по версии первого опрошенного, разворачивались следующим образом. Екатерина Меньшикова общалась с Ксенией Каторгиной, а он делал вид, что осматривает машину. Затем Меньшикова сказала Ксении, что нужно проехать на улицу Ярославскую, где, якобы, ее папа осмотрит машину, а без этого автомобиль не может быть куплен. 27-летняя Каторгина, которая воспитывалась в неполной семье, растрогалась и согласилась.

Ксения Каторгина(2019)|Фото: vk.com

После того, как они приехали на место, Ахметвалиев нанес несчастной удары электрошокером, но тот не произвел эффекта. Девушка стала нажимать гудок, а Ахметвалиев ее удерживать.

"Меньшикова тогда достала нож и стала наносить удары Ксении. Сколько именно ударов, я не могу сказать и не помню этого. Она била в ногу", - говорит фигурант.

Когда к машине подошел Федорович, Каторгина затихла и перестала оказывать сопротивление. Тогда Федорович приказал сделать стяжки для рук, и Ахметвалиев перетащил жертву на заднее сидение машины с переднего.

"Я ее перетаскивал через плечи Федоровича", - уточнил он.

Затем вся троица направилась к заранее выбранному колодцу.

убийство Каторгиной(2019)|Фото: СКР

"Меньшикова передала мне нож в руки. Федорович увидел мою растерянность и сказал мне резать. Я стал наносить удары ножом, сколько я нанес ударов, не помню. Федорович заранее сказал, что я буду убивать водителя. Он сказал, что если я этого не сделаю, то он убьет меня и мою семью. Когда я наносил удары ножом, Каторгина всхлипывала. В колодец я помещал уже мертвого человека", - дополнил сцену расправы мужчина.

После этого в машине были убраны следы крови - в основном замывали на заднем и на водительском сидениях. Это делали Федорович и Меньшикова. Затем Федорович сказал, что нужно проехать в Челябинск и там продать машину перекупщикам, при этом добавив, что нужно продать срочно и сейчас, потому что в дальнейшем она будет в розыске.

"С продажи перекупщикам Федорович мне дал 120 тысяч рублей и сказал отвезти семье 20 тысяч, а 100 тысяч отвезти его сестре", - закончил опрошенный.

Заседание суда по делу об убийстве Ксении Каторгиной(2020)|Фото: Накануне.RU

И тут сам Федорович стал задавать вопросы невпопад: "Вы часто секреты свои рассказываете кому-то?". Но судья снял данный вопрос.

Между тем, в показаниях Ахметвалиева есть нестыковки: например, Марат сказал, что он не знал, что ему что-то будет за продажу каршерингового авто, и это ему сказал Федорович, но затем заявил, что он знал об этой ответственности за кражу.

Также несколько иные показания Ахметвалиев дал в ходе очной ставки с Михаилом Федоровичем. В этих показаниях допрошенный говорил о том, что осознавал свои действия. Однако, теперь он заявляет о том, что ему все спутал Федорович и он не осознавал преступность своих деяний, в частности, вымогательство денег у матери Меньшиковой - Аллы Бобняк.

Екатерина Меньшикова, подозреваемая в убийстве Ксении Каторгиной(2019)|Фото: Накануне.RU

В настоящий момент адвокат Федоровича ходатайствовал о приобщении к делу данных очной ставки между Ахметвалиевым и его подзащитным. В итоге Ахметвалиев отказался от показаний, данных в 2019 году, а представитель прокуратуры усомнился в подлинности явки с повинной от Ахметвалиева.

Напомним, на одном из прошлых заседаний по делу об убийстве Ксении Каторгиной в суде допросили покупателя "Ауди".

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"Федорович сказал мне резать". Обвиняемый в убийстве Каторгиной свалил все на сообщников

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Теги: Каторгина, Федорович, Меньшикова, Ахметвалиев, суд, показания



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