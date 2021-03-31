Свердловчанин сядет на семь лет за убийство родного сына

Житель Дегтярска приговорен к семи годам колонии строго режима за убийство своего взрослого сына. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, инцидент произошел на почве бытового конфликта 27 ноября прошлого года.

В ночь убийства, пострадавший вернулся домой и начал стучаться в дверь комнаты, где проживает его отец со своей семьей. Парень вел себя очень шумно, что и спровоцировало подсудимого, находившегося в алкогольном опьянении, на конфликт. В результате мужчина вооружился кухонным ножом и нанес сыну один удар в область шеи. От массивной кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия.

"Прежде, чем применить в отношении своего сына колюще-режущий предмет, ныне уже осужденный мужчина обратился к нему с известными из курса школьной литературной программы словами: "Я тебя породил, я тебя и убью!". Реализовав своё намерение, отец первоначально попытался вытереть нож от крови, а потом не стал этого делать и заявил всем домашним, ставшим невольными очевидцами расправы: "Я за это отвечу". Скрываться из квартиры он никуда не стал, а дождался прибытия следственно-оперативной группы, представителям которой чистосердечно поведал о случившемся", - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В ходе расследования был проведен целый комплекс необходимых следственных мероприятий. Помимо допросов обвиняемого и свидетелей, была также проанализирована характеризующая документация в отношении участников инцидента и проведены судебно-медицинская, дактилоскопическая, психолого-психиатрическая и криминалистическая судебные экспертизы.