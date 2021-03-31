Россиянина Петушкова осудили на 12 лет по делу о госизмене

Мосгорсуд признал виновным гражданина России Сергея Петушкова в госизмене и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

36-летний уроженец Одинцовского района Подмосковья был арестован в июне 2019 года.

Детали уголовного дела неизвестны, в нем присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно", передает ТАСС. Заседания проходили в закрытом режиме.

Прокурор просил назначить обвиняемому наказание в виде 12 лет заключения.

Ранее Севастопольский горсуд приговорил местную жительницу Галину Довгополую к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима, признав виновной в госизмене.

Как сообщила пресс-служба суда, уроженка Бахчисарая 1955 года рождения сотрудничала с Главным управлением разведки министерства обороны Украины. Установлено, что женщина собирала информацию об отдельном авиационном полку Черноморского флота.