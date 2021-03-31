В России впервые выпустят почтовую марку, посвященную Нижнему Тагилу

В следующем году в России будет выпущена специальная почтовая марка к 300-летию Нижнего Тагила.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФПС Свердловской области, на ней будет изображение одной из достопримечательностей города. За всю историю Нижнего Тагила это будет первый выпуск почтовой марки, посвященный муниципалитету.

Кроме этого, Почта России и городская администрация планируют дополнительно к марке организовать выпуск юбилейного почтового конверта и почтовой открытки. В последний раз конверт, посвященный городу, выпускался более 12 лет назад - в 2008 году - и был посвящен 200-летию нижнетагильской почты.

Выпуск специальных конвертов, марок и открыток приурочен к значимым историческим, юбилейным событиям и мероприятиям. Дополнительно к марке и конверту изготавливается специальный почтовый штемпель с датой события. А продукция, погашенная таким штемпелем в день выпуска, приобретает особую филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле завершилось голосование за логотип к 300-летию города, которое будут отмечать уже в 2022 году.