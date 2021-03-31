"Формулировки носят общий характер": СФ принял скандальный закон о "просветительской деятельности"

Совет Федерации сегодня одобрил поправки в закон об образовании – так называемый закон о просветительской деятельности, который вызвал очень много споров.

Авторы законопроекта и профильный комитет СФ по науке и образованию, защищая документ, заявили, что большинство вопросов к закону было снято в ходе встреч и обсуждений, в том числе с участием Российской академии наук и музейного сообщества. Глава комитета Лилия Гумерова заявила, что достаточно будет мониторить применение закона, также ее комитет разработает методические рекомендации по исполнению законодательства.

Но глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас возразил. "Закон вступает в силу 1 июня этого года, но для его реального действия нужны подзаконные акты. Это не просто рекомендации методические должны быть. Формулировки закона носят общий характер, под это много что подпадает", - отметил Клишас. С ним согласилась и спикер палаты Валентина Матвиенко: "Многие положения закона рамочные, их можно трактовать очень расширительно. Пусть поучаствует в создании подзаконных актов РАН, музейное сообщество". В итоге процесс создания подзаконных актов будут контролировать два комитета – по законодательству и по образованию.