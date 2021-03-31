Взрывная весна. Уральские дорожники подрывают лед на свердловских водоемах

На уральских водоемах гремят взрывы. Так встречают весну уральские дорожники, проводящие противопаводковые работы. Видео с освобождением ото льда реки Туры в Слободотуринском муниципальном районе опубликовано в официальной группе ВКонтакте правительства Свердловской области.

"Для проведения взрывных работ дорожники привлекают лицензированные организации. Специалисты бурят во льду лунки, закладывают в них взрывчатое вещество и отходят на безопасное расстояние. Звучит сирена и лишь после нее происходит взрыв. На берегу дежурят сотрудники МЧС", - говорится в сообщении.

Из 17 мостов, на которых запланированы работы, восемь освобождают ото льда с помощью взрывов, остальные - с применением пил. Помимо реки Тура работы также проводят на реках Салда и Сосьва.