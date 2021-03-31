УФАС проверит национальный парк Таганай из-за нарушений в госзакупках

УФАС проведет плановую проверку национального парка Таганай в связи с нарушениями в госзакупках по нацпроекту, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Ранее были выявлены неоднократные нарушения Закона о контрактной системе в госзакупках в рамках национального проекта "Экология". Речь идет об аукционах на строительство визит-центра с начальной ценой 6,6 млн руб. и на поставку бульдозера с начальной ценой 8,4 млн руб., а также конкурса на выполнение лесоустроительных работ на территории национального парка "Зигальга". Начальная цена контракта – 13, 9 млн рублей.

Проверка начнется в апреле.