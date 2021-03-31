31 Марта 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
нижневартовск (2013) | Фото: Накануне.ru

В Нижневартовске поданы 74 заявки на "Волонтёрский корпус комфортной городской среды"

Завершилась регистрация добровольцев проекта "Волонтёрский корпус комфортной городской среды". Вартовчане подали 74 заявки. После собеседования и отбора добровольцев ждёт обучение и работа на информационных точках. По словам замглавы города, директора департамента общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска Светланы Селивановой, с 26 апреля волонтёры начнут работать с горожанами, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"До начала голосования добровольцы пройдут обучение. Мы тесно работаем в этом направлении с "Центром гражданских и социальных инициатив Югры" – нашим региональным куратором в этом проекте, - пояснила Светлана Селиванова. – Определены две точки для работы добровольцев – многофункциональный центр и МФК "Европа-Сити". Задача волонтеров – рассказать жителям о самом проекте "Формирование комфортной городской среды" и помочь проголосовать за один из дизайн-проектов "Сквер железнодорожников в 10 микрорайоне Нижневартовска". Голосование пройдет на всероссийском портале".

Жители города смогут узнать волонтеров по фирменной одежде. По словам студентки Нижневартовского госуниверситета Екатерины Крыловой, которая подала заявку в волонтёрский корпус, голосование даст возможность каждому нижневартовцу участвовать в жизни города.

"Люблю свой город, - поделилась Екатерина Крылова. – Хочу, чтобы он становился лучше с каждым годом. Сейчас появилась возможность сделать Нижневартовск еще более благоустроенным и комфортным. Наша команда готова оказать горожанам необходимую помощь в голосовании. Призываю всех жителей принять участие в проекте!".

В голосовании за объекты благоустройства сможет принять участие каждый гражданин России старше 14 лет. Отдать свой голос можно за парки и набережные, обновленные скверы и улицы, площади, а также за дизайн-проекты этих и других общественных пространств.

Напомним, проект запускают Минстрой России и АНО "Диалог Регионы", и его цель – вовлечь граждан в жизнь города и сделать так, чтобы городская среда отвечала потребностям всех групп населения. Голосование во всех субъектах РФ пройдет в течение месяца — с 26 апреля по 30 мая 2021 г. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, будут включены в адресный перечень для благоустройства на 2022 г.

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В Нижневартовске поданы 74 заявки на "Волонтёрский корпус комфортной городской среды"

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Теги: волонтёр, конкурс



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