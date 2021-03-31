Путин: "Дикий капитализм неприемлем"

Владимир Путин заявил о неприемлемости "дикого капитализма" с бесконтрольным и бесконечным извлечением прибыли.

На церемонии подписания нового трехстороннего соглашения между правительством, профсоюзами и бизнесом глава государства отметил "чрезвычайную важность социального партнерства".

По мнению президента, в основе такого партнерства лежат цели общие для всех трех сторон: благополучие граждан. "Да конечно, может показаться на первый взгляд, что цель бизнеса – извлечение прибыли. "Но современный, цивилизованный предприниматель понимает, что дикий капитализм с целью только извлечения прибыли неприемлем, он ведет к разрушению общества, государства и бизнеса, это аутодафе – выстрелить себе в ногу или в голову", - заявил Путин.

Он отметил, что и голословные требования со стороны профсоюзов не приведут ни к чему, но последние, хоть и занимают часто жесткую позицию при отстаивании интересов работников, по мнению Путина, "все-таки основываются на своих экспертных оценках".