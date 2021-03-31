Бизнесмен Пригожин уберег от кризиса "Дом купцов Елисеевых"

В отличие от успешной работы петербургского гастронома «Магазина Купцов Елисеевых» московский «Елисеевский» закроется уже 11 апреля. Даже несмотря на богатую историю универмага, управляющая компания не может разрешить юридические проблемы.

Все началось еще до пандемии, когда управляющая компания, сеть премиум-магазинов «Алые паруса», стала закрывать все гастрономы. «Елисеевский» остался единственным. Говорилось, что он будет работать в любом случае. Однако владельцы бренда разорвали отношения с управляющей компанией. В свою очередь, подступивший коронавирус внес свои изменения, лишив магазин не только туристов, но и местной аудитории.

По словам председателя компании «Елисеевский» Глеба Простакова, в Росреестре указано, что помещение принадлежит городу. Тем не менее, по решению суда, собственник – ООО «Елисеевский магазин». Именно из-за юридических трудностей невозможно взаимодействовать ни с какой другой продовольственной сетью.

Прямо противоположная ситуация в Северной столице, где принадлежащий бизнесмену Евгению Пригожину «Магазин Купцов Елисеевых» успешно развивается. Несмотря на тяжелый период для магазина в нулевых, предприниматель сумел за короткий срок отреставрировать помещение, возвратив ему былой облик.

Пригожин стал арендатором помещения в 2010 году, впоследствии выкупив его у города. Бизнесмен сумел вернуть интерьерам исторический облик. Уже в 2012 магазин открыл свои двери. Разумеется, пандемия COVID-19 несколько сказалась на посещаемости гастронома. Однако сейчас магазин может похвастаться высокой проходимостью.

Причем в «Магазине Купцов Елисеевых» действительно есть на что посмотреть. Горожане любят выпить здесь чашечку кофе, посидеть в ресторанах, а также посетить тематическую экскурсию.

По мнению специалистов в области ритейла, «Елисеевский» гастроном крайне важен для российской столицы, как и для Петербурга – ведь это не только имидж города, но и культурное наследие. Это особенно важно, учитывая, что в Москве осталось не так много исторических заведений. Однако сложившуюся ситуацию может изменить только инвестор, способный разработать новую концепцию, параллельно решив юридические проблемы «Елисеевского»