Бизнесмен Пригожин уберег от кризиса "Дом купцов Елисеевых"

31 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон "об обнулении"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Санкт-Петербург
елисеевский магазин, скульптура, архитектура (2021) | Фото: Дмитрий Михаевич/Интерпресс

Бизнесмен Пригожин уберег от кризиса "Дом купцов Елисеевых"

В отличие от успешной работы петербургского гастронома «Магазина Купцов Елисеевых» московский «Елисеевский» закроется уже 11 апреля. Даже несмотря на богатую историю универмага, управляющая компания не может разрешить юридические проблемы.

Все началось еще до пандемии, когда управляющая компания, сеть премиум-магазинов «Алые паруса», стала закрывать все гастрономы. «Елисеевский» остался единственным. Говорилось, что он будет работать в любом случае. Однако владельцы бренда разорвали отношения с управляющей компанией. В свою очередь, подступивший коронавирус внес свои изменения, лишив магазин не только туристов, но и местной аудитории.

По словам председателя компании «Елисеевский» Глеба Простакова, в Росреестре указано, что помещение принадлежит городу. Тем не менее, по решению суда, собственник – ООО «Елисеевский магазин». Именно из-за юридических трудностей невозможно взаимодействовать ни с какой другой продовольственной сетью.

Прямо противоположная ситуация в Северной столице, где принадлежащий бизнесмену Евгению Пригожину «Магазин Купцов Елисеевых» успешно развивается. Несмотря на тяжелый период для магазина в нулевых, предприниматель сумел за короткий срок отреставрировать помещение, возвратив ему былой облик.

Пригожин стал арендатором помещения в 2010 году, впоследствии выкупив его у города. Бизнесмен сумел вернуть интерьерам исторический облик. Уже в 2012 магазин открыл свои двери. Разумеется, пандемия COVID-19 несколько сказалась на посещаемости гастронома. Однако сейчас магазин может похвастаться высокой проходимостью.

Причем в «Магазине Купцов Елисеевых» действительно есть на что посмотреть. Горожане любят выпить здесь чашечку кофе, посидеть в ресторанах, а также посетить тематическую экскурсию.

По мнению специалистов в области ритейла, «Елисеевский» гастроном крайне важен для российской столицы, как и для Петербурга – ведь это не только имидж города, но и культурное наследие. Это особенно важно, учитывая, что в Москве осталось не так много исторических заведений. Однако сложившуюся ситуацию может изменить только инвестор, способный разработать новую концепцию, параллельно решив юридические проблемы «Елисеевского»

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бизнесмен Пригожин уберег от кризиса "Дом купцов Елисеевых"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: евгений пригожин, дом купцов елисеевых, елисеевский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети