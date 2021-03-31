31 Марта 2021
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расширенная коллегия ВПК, гособоронзаказ, Дмитрий Рогозин (2016) | Фото: oborona.gov.ru

"Пандемия диктует свои реалии": Рогозин рассказал, как отпразднуют 60-летие первого полета Гагарина

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на сообщения по поводу празднования Дня космонавтики в этом году. Он подтвердил, что от торжественного концерта в Кремле пришлось отказаться.

"Пандемия диктует свои реалии, и мы не хотим рисковать здоровьем наших специалистов, занятых большим делом", - заявил Рогозин телеграм-каналу "Незыгарь".

Однако, отметил глава госкорпорации, в честь 60-летия первого полета Юрия Гагарина Роскосмос намечает большую праздничную программу. Ее откроет пилотируемый пуск 9 апреля.

12 апреля праздник продолжится на Байконуре, в том числе на Гагаринском старте. Там же пройдет юбилейная конференция с участием иностранных делегаций и премьер-министра Казахстана.

Кроме того, запланированы многочисленные сюжеты на ведущих телеканалах, праздничные мероприятия в Смоленской, Саратовской, Оренбургской и других "космических" регионах, возложение венков к Кремлевской стене, где захоронены великие первые космонавты и многое другое.

"Особенность нынешнего юбилея - страна отмечает его в период интенсивной пусковой компании, начав важнейшей этап, в ходе которого ракетно-космическая отрасль перейдет на принципиально новую технику", - подчеркнул Рогозин.

Ранее СМИ и телеграмм-каналы сообщили, что Роскосмос в 2021 году отказался от массовых праздничных мероприятий по случаю 60-й годовщины полета Юрия Гагарина. Из-за эпидемиологической ситуации концерт ко Дню космонавтики в этом году проводиться не будет.

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"Пандемия диктует свои реалии": Рогозин рассказал, как отпразднуют 60-летие первого полета Гагарина

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Теги: дмитрий рогозин, 60-летие первого полета Юрия Гагарина



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