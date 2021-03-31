Депутат ЗакСО Коробейников подал документы на праймериз "ЕР" для выдвижения в Госдуму

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Коробейников подал документы для регистрации в качестве участника в предварительном голосовании в Госдуму от партии "Единая Россия". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. Помимо этого депутат также подал документы на участие по внутрипартийном отборе для выдвижения в ЗакСО по Богдановическому округу.

Напомним, что в заксобрании у Коробейникова дела не складываются. Претензии к нему у прокуратуры возникали с 2018 года, его требовали лишить мандата. В декабре 2020 года он, будучи председателем мандатной комиссии и заместителем председателя комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления заксобрания, отказался от своих должностей. Но из думы не ушел.