31 Марта 2021
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Госдума приняла закон "об обнулении"

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UralTerraJazz-2017, Земляничный джем-2017, открытие, выступления, Алексей Коробейников (2017) | Фото: Накануне.RU

Депутат ЗакСО Коробейников подал документы на праймериз "ЕР" для выдвижения в Госдуму

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Коробейников подал документы для регистрации в качестве участника в предварительном голосовании в Госдуму от партии "Единая Россия". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. Помимо этого депутат также подал документы на участие по внутрипартийном отборе для выдвижения в ЗакСО по Богдановическому округу.

Напомним, что в заксобрании у Коробейникова дела не складываются. Претензии к нему у прокуратуры возникали с 2018 года, его требовали лишить мандата. В декабре 2020 года он, будучи председателем мандатной комиссии и заместителем председателя комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления заксобрания, отказался от своих должностей. Но из думы не ушел.

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Депутат ЗакСО Коробейников подал документы на праймериз "ЕР" для выдвижения в Госдуму

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Теги: ЗакСО, Коробейников, Госдума, документы, голосование, кандидат, депутат



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