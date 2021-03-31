Путин пригрозил национализацией компаниям, которые не выполняют гособоронзаказ

Владимир Путин не исключил национализации предприятий, если есть угроза занятости. Впрочем, он считает, что национализация должна носить "крайний характер", такая мера "не всегда приводит к хорошим результатам".

Предложение о национализации в случае, если появляется угроза занятости, озвучил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. "Такой инструмент возможен. В том числе и в случае злостного неисполнения предприятиями гособоронзаказа. Деньги-то государственные выделяются исправно, а сбои-то бывают. Хочу, чтобы все имели это в виду", - отметил Путин.

Глава РСПП Александр Шохин отметил, что это спорный вопрос. "Это же не экспроприация, а некая компенсация. Кроме передачи новому собственнику, надо еще и как-то разойтись с компенсацией с предыдущим собственником. Есть случаи, когда происходит не национализация, а экспроприация, и это требует обсуждения", - заметил Шохин.

"В ответ на предложение Шмакова мной было предложено связаться с министром промышленности торговли и участниками гособоронзаказа. Мне поступает информация в рамках подготовки нашего совещания в Сочи, что некоторые коллеги совершенно очевидно должны повысить свое внимание к заказам государства, ведь деньги государства регулярно выделяются. Не надо не перебрасывать полученные от государства деньги на другие проекты", - заметил Путин, серьезно возмутившись попыткой Шохина его перебить.