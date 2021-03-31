Уральский гонщик Сергей Карякин поборется за кресло депутата Госдумы

Уральский гонщик Сергей Карякин намеревается подать документы для регистрации в качестве участника предварительного голосования в Госдуму от партии "Единая Россия". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе свердловского отделения партии.

Напомним, недавно стало известно, что от предложений поучаствовать в выборах отказался командир Airbus A321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, ставший героем России после посадки самолета в кукурузное поле. Ранее сообщалось, что летчик может войти в первую тройку "ЕР" от Свердловской области. По всей вероятности, теперь "паровозом" партии на Среднем Урале окажется Сергей Карякин.

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