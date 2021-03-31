"У коллег есть серьезные ресурсы": Путин намекнул, куда бизнес должен направлять прибыль

Владимир Путин напомнил российскому бизнесу, что вкладывать прибыли и дивиденды надо в развитие предприятий внутри страны, на рост компаний и создание условий для сотрудников. Об этом президент в очередной раз напомнил во время подписание соглашения между профсоюзами, работодателями и Правительством РФ

"Уже к концу 2021 году надо восстановить рынок труда до уровня 2019-го года. Мы с правительством это постоянно обсуждаем. Это зависит от наращивания капиталовложений. У коллег есть и готовность, и желание, и серьезные ресурсы для инвестиций в российский бизнес", - сообщил президент.

Он предложил работодателям подумать о программах льготного лечения и реабилитации в профсоюзных и корпоративных санаториях. "В первую очередь надо предоставлять путевки людям, которые имеют осложнения, в тяжелой форме переболели ковидом", - подчеркнул президент.

"Нужно наращивать совместную работу по переподготовке кадров – программы должны стать доступнее. Мы окажем со своей стороны помощь тем, кто находится в наиболее уязвимом положении: предпенсионеры, мамы с маленькими детишками, люди, ограниченные по здоровью", - добавил Путин.

В заключении он обратился к главе РСПП Александру Шохину: "Мы рассчитываем на встречные шаги со стороны бизнеса. Освободившиеся ресурсы должны быть направлены на рост зарплат сотрудников. Мы будем расширять пространство для устойчивого роста предприятий".