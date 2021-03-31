Челябинские депутаты одобрили передачу 25 больниц в собственность области

Депутаты Челябинской гордумы приняли решение о передаче 25 имущественных комплексов медицинских учреждений из муниципальной в государственную собственность, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

"Это связано с прекращением срока исполнения полномочий, переданных Челябинской областью органам местного самоуправления по организации оказания медицинской помощи", - сообщили в гордуме.

В результате 25 муниципальных медучреждений Челябинска будут переданы в государственную собственность Челябинской области, а полномочия по осуществлению медицинской помощи челябинцам переходят в ведение областного правительства.

Напомним, в январе депутаты ЗСО приняли проект закона о передаче медицинских организаций Челябинска и Карталинского района в государственную собственность области. Завершить передачу медицинских организаций в государственную собственность планируется до 31 июля.