Может появиться новая категория обманутых застройщиками-мошенниками – Чернецкий

Сенатор, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий поднял в Совете Федерацию тему строительства многоквартирных домов на землях ИЖС.

"Есть опасная тенденция. Мы можем просто породить новую категорию людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации из-за застройщиков-мошенников, - сказал Чернецкий. – На землях ИЖС строят многоквартирные дома. Дома заселяют, а потом суды принимают решение о сносе".

Сенатор предложил проанализировать существующее законодательство на предмет юридических лазеек и посмотреть Уголовный кодекс и КоАП на предмет возможности ужесточения наказания за подобные действия.