31 Марта 2021
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Политика За рубежом
италия флаг (2011) | Фото:

Италия высылает двух сотрудников посольства РФ

Италия высылает из страны двух сотрудников российского посольства, заявил министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

По его словам, послу России, вызванному в МИД Италии, был выражен решительный протест.

В российском МИД выразили сожаление в связи с высылкой двух сотрудников российского посольства из Рима.

В министерстве добавили, что о возможных ответных шагах будет объявлено дополнительно, передает РИА Новости.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что подозреваемые - итальянский военнослужащий и российский военный, который якобы представлялся сотрудником посольства РФ. Задержание было произведено в момент, когда капитан итальянского флота передавал документы в обмен на деньги.

По данным Corriere della Sera, капитан ВМС Италии якобы также передавал россиянину секретные сведения из НАТО. Итальянца арестовали, российского офицера выдворят из страны.

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Италия высылает двух сотрудников посольства РФ

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Теги: италия, шпионаж, посол рф



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